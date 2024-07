David Maurício revela que esteve com Daniela Ventura após a gala! «Tivemos um bocadinho juntos, mas...». Saiba tudo!

David Maurício está apaixonado por Daniela Ventura? Veja a resposta do ex-concorrente do «Big Brother 2024»

O que impede uma relação entre David Maurício e Daniela Ventura? O ex-concorrente do «Big Brother 2024» esclarece tudo

No especial da passada quinta-feira, dia 27 de junho, Cláudio Ramos estabeleceu ligação com a casa para dar uma notícia menos feliz que o habitual aos nossos concorrentes... Um dos nomeados desta semana, André Silva, David Maurício ou Fábio Caçador terá de abandonar a casa apenas a três dias da grande final.

David Maurício, que foi nomeado um total de 11 semana nesta edição do Big Brother, acabou por ser expulso. Após três meses na casa mais vigiada do país, David Maurício «morreu na praia», como já é hábito dizer-se, deixando a competição com 30% dos votos.

David Maurício esteve presente esta tarde, no programa «Goucha» onde fez um balanço da sua prestação nesta edição do Big Brother 2024. O ex-concorrente falou da sua adolescência, o motivo de se ter inscrito, relação com Daniela Ventura e muito mais.

O ex-concorrente começou por explicar o motivo de querer ter conquistado os portugueses ao longo da sua prestação: «Sinto que encantei os portugueses. Eu disse uma vez na casa que não tinha o sonho de entrar, foi um sonho que conquistei lá dentro. Era um sonho que eu não sabia que eu tinha. Tinha o sonho de ganhar o programa e de conquistar os portugueses». David Maurício garantiu ainda que conseguiu conquistar o público devido aos seus valores: «Foi a minha paciência de ser muito calmo e ser ponderado. Ter uma boa capacidade de argumentação e de ser eu mesmo. Sempre quis mostrar quem era o David».

A meio da conversa, David Maurício falou sobre a sua expulsão e garantiu que não estava à espera de ser o quinto finalista: «Eu não estava à espera. Caiu-me tudo. Estavam quatro pessoas a pensar que era uma brincadeira. Assim que o Big me diz que vou sair, caiu-me a ficha. Custou-me muito».

«A primeira noite foi acordado, a pensar no que poderia ter feito, a pensar porque é que eu saí. O quinto sai numa quinta-feira», revelou.

Sobre a ligação que criou com Daniela Ventura, David Maurício foi questionado por Manuel Luís Goucha sobre se «usou» a concorrente para jogo.

David Maurício garantiu: «Eu precisei muito da Daniela em termos emocionais. Nunca pensei que ia sentir tantas saudades de casa. A Daniela foi um ponto crucial ali. Ela começa a gostar de mim e eu começo a gostar dela (…) Há muitas coisas que eu não concordo. É um pau de dois bicos. Quando dizem que eu precisei da Daniela para jogo, eu precisei dela em termos emocionais. Eu precisei daquela ligação porque senão, não ia aguentar tanto tempo».

Manuel Luís Goucha confrontou David Maurício: «Apaixonou-se?» e este frisou: «Sim».

Sobre o futuro da «relação» com a muçulmana, o quinto finalista esclareceu: «Eu gostava muito da Daniela, queria estar com ela na casa. Neste momento não vou prometer nada. Nós temos muita coisa diferente, culturas diferentes, religiões diferentes, temos muita coisa que nos está a impedir. Por isso, temos de encontrar um bom consenso, encontrar uma linha que nos una».

O apresentador questionou ainda ao quinto finalista desta edição sobre quais foram as palavras que David e Daniela trocaram após a gala: «Nós ontem falamos. Tivemos um bocadinho juntos, mas cada um foi para seu lado», disse.

Ainda sobre «tentativas de beijos» na casa, David Maurício garantiu: «Uma coisa que tinha de haver era o respeito e a imagem. Eu não queria prejudicar a imagem da Daniela (…) nós agora temos de ver o que vai suceder daqui».