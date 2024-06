Noite de expulsão! Saiba aqui qual foi o concorrente que abandonou a casa

Hoje, dia 9 de maio, foi noite de gala e de mais uma expulsão!

Carolina Nunes, David Maurício, Fábio Caçador e Gabriel Sousa estavam nomeados e, por isso, em risco de sair da casa mais vigiada do país. Na primeira parte da gala, Cláudio Ramos anunciou o primeiro salvo da noite. David Maurício foi o primeiro concorrente salvo pelo público, tendo 44% dos votos.

De seguida Carolina Nunes, foi salva com 43% dos votos.

No duelo final entre Gabriel Sousa e Fábio Caçador, o público decidiu e foi Gabriel Sousa quem abandonou a casa com 43% dos votos. Veja aqui o momento e as reações: