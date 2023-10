Em dia especial, Marco Costa agradece a Cristina Ferreira: «Nunca vou esquecer»

Ontem às 11:04

Marco Costa contou com Cristina Ferreira num dia muito especial para si.

Marco Costa celebrou uma conquista única e contou com a presença de muitos amigos, de entre os quais Cristina Ferreira, que teve um papel muito especial e importante neste dia.

O ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother» apresentou esta quarta-feira o seu novo livro «O Segredo da Receita», que contou com o prefácio de Cristina Ferreira.

Numa publicação na sua página de Instagram, o pasteleiro agradeceu o apoio de todos, em especial da apresentadora, neste dia tão importante.

«Rodeado de família e amigos muito importantes para mim, foi assim que apresentei o meu novo livro “O Segredo da Receita” Um livro que alem de receitas espero que vos inspire profundamente motive a conquistar os vossos sonhos!», começou por escrever.

No fim, Marco Costa deixou uma mensagem especial a Cristina Ferreira: «Já deves estar cansada de me ouvir agradecer mas Nunca me vou esquecer do que fizeste por mim! Obrigado». Nos comentários, a apresentadora respondeu: «Mereces tudo. Estarei sempre».

