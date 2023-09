Jéssica Antunes mostra foto inédita da barriguinha de grávida

Há 3h e 49min

Veja aqui a imagem inédita!

Jéssica Antunes está grávida do segundo filho fruto da relação com Rui Figueiredo. O casal conheceu-se e apaixonou-se no «Big Brother 2021» e está junto desde então.

Jéssica e Rui já são pais de Isaac, de cerca de um ano e meio, e vão agora ter um novo rebento, que está a caminho.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente mostrou uma imagem inédita da barriga de grávida: «Vitamina D para este baby», escreveu.

