Jéssica Antunes recorda parto do filho: «O Isaac estava em sofrimento (…) colocaram-me uma máscara de oxigénio»

Jéssica Antunes, ex-concorrente do «Big Brother», recordou o parto do primeiro filho, Isaac e contou um episódio em que as coisas não correram tão bem, apesar de no fim o bebé ter nascido sem problemas.

Numa sessão de perguntas e respostas no Instagram, Jéssica Antunes foi questionada: «Como foi a experiência de parto do Isaac?».

A ex-concorrente respondeu: «Tinha indução de parto marcada para dia 5/01 então fui internada no dia 4/01. Contudo, a sala de partos encheu nessa noite e as águas acabaram por rebentar por aí só dia 5/01 às 21h30».

«Não me deixaram ter dores nenhumas. À mínima contração que sentia estava a levar reforço de epidural, por opção minha. A dilatação fi-la muito lentamente e só às 14h do dia 6/01 ficou completa», acrescentou.

Jéssica Antunes falou depois dos problemas que surgiram: «Até então estava tudo ok, mas a partir daí perceberam que o Isaac estava em sofrimento cada vez que eu fazia força para ele sair». explicou.

«Teve que entrar uma equipa médica, o Rui teve que sair da sala, colocaram-me uma máscara de oxigénio e pediram que respirasse para o bebé. Às 14h44 nasceu o amor da minha vida», rematou.