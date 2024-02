Lembra-se do visual excêntrico de Marie? Ex-concorrente faz mudança radical e está irreconhecível

Há 1h e 4min

Marie surpreendeu com uma mudança radical de visual.

Foi na casa do «Big Brother Famosos», que Marie surpreendeu tudo e todos com o seu visual excêntrico e único. Agora, a ex-concorrente surge com um look completamente diferente, mais discreto.

Foi no programa «Dois às 10» da TVI, que Marie marcou presença esta quinta-feira para recordar uma fase mais difícil da sua vida e revelar o novo visual.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está diferente Marie!

De recordar que esta já não é a primeira vez que Marie faz uma mudança radical. A ex-concorrente, já passou por vários tipos de visuais: desde o cabelo rapado a cabelo colorido.

É através das redes sociais que Marie partilha, com os seus seguidores, as suas mudanças «radicais» de visual. Entre cabelos cor-de-rosa, vermelhos, loiros, cor de laranja, arrasou sempre e foi elogiada por vários seguidores.

Veja aqui os vários tipos de visuais de Marie.