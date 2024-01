Márcia Soares reencontra-se com Zé Pedro Rocha: «Orgulho». Veja as fotos!

Há 46 min

Márcia Soares mostrou o reencontro com Zé Pedro Rocha.

Márcia Soares, a terceira classificada do «Big Brother 2023», reencontrou-se o amigo que fez na casa, Zé Pedro Rocha, com quem criou uma relação muito especial.

No sábado, no programa «Em Família», a ex-concorrente foi questionada sobre se já tinha estado com Zé Pedro, algo que negou, dizendo que ainda não tinha tido essa oportunidade.

Esta terça-feira, a ex-concorrente partilhou, nos stories do Instagram, algumas fotografias com vários ex-concorrentes da sua edição, entre os quais, Zé Pedro Rocha, conseguindo assim o reencontro.

Para além de Zé Pedro, também Mariana Pinto, Dulce Pinto e Rogério Parrot marcaram presença no mesmo encontro e fizeram parte das fotografias partilhadas por Márcia.

Na fotografia em que Márcia Soares está apenas com Zé Pedro Rocha, lê-se: «Orgulho». A ex-concorrente escreveu depois: «Amigaço».