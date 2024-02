O visual muito transparente de Maria Cerqueira Gomes que rendeu rasgados elogios de Cristina Ferreira

Há 2h e 34min

Maria Cerqueira Gomes elevou as temperaturas na gala dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril, com um vestido muito transparente. Cristina Ferreira fez questão de comentar

Maria Cerqueira Gomes foi uma das estrelas da TVI que arrasou na passadeira vermelha da gala dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril. A apresentadora usou um vestido justo, cheio de brilhantes, mas muito transparente. Nas fotografias, deixava à vista a roupa interior.

Esta manhã, no Dois as 10, Cristina Ferreira elogiou o visual de Maria Cerqueira Gomes, tal como já o tinha feito nas redes sociais da apresentadora do Em Família. Cristina Ferreira disse que ao vivo o vestido era ainda mais bonito. Destaque para uma fotografia em que Maria Cerqueira Gomes mostra, de costas, a silhueta com o look sensual.

«Ao vivo era ainda mais bonito. (…) está tudo perfeito. Eu escrevi: ‘não te quero ver de costas’. (…) Só quem está em plena forma física é que pode usar», disse Cristina.

Percorra a galeria e veja todas as fotos do look de Maria Cerqueira Gomes.

