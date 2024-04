Francisco Monteiro recebe presente especial e reage: "Adorei!" Saiba quem ofereceu

Sensualidade e elegância! Veja o look escolhido por Márcia Soares para a estreia do Big Brother 2024

No final da segunda gala do "Big Brother 2024", no qual é comentador, o vencedor do «Big Brother 2023» Francisco Monteiro regressou ao Porto e, esta segunda-feira, dia 1 de abril, brindou os fãs com uma partilha especial de um presente que recebeu.

Na sua rede social, Zaza partilhou uma imagem de um presente enviado por um grupo de fãs e afirmou: «Adorei! Apenas hoje consegui levantar nos CTT, mas [quero] agradecer muito o carinho que me dão e deram em todos momentos e neste dia especial também!». O vencedor acrescentou ainda: «Obrigado a cada um/a de vocês»

Relembre-se de que Francisco Monteiro é o novo comentador das galas do «Big Brother 2024», juntamente de Márcia Soares. Veja aqui o que Zaza tem a dizer acerca desta oportunidade na TVI.