Imperdível: Já saiu o videoclipe da música sobre Márcia Soares!

A música sobre Márcia Soares já foi lançada! A canção de Screpy foi lançada às 19 horas. O videoclipe de "Márcia (Fenómeno)" já conta com muitas visualizações no Youtube e está sempre a somar.

No videoclipe podemos ver Screpy a usar um chapéu semelhante ao que Francisco Monteiro, ex-concorrente do Big Brother usava na casa mais vigiada do país. Os dois viveram uma relação instável dentro da casa do 'Big'.

Um dos versos que mais se destaca na letra da música é "Amorito, tu vais ser sempre o meu lar". De recordar que Francisco Monteiro utilizava o termo "amorito" várias vezes.

Veja o videoclipe de "Márcia(Fenómeno)", aqui: