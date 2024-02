Francisco Monteiro faz partilha ternurenta com bebé ao colo! Veja a imagem carinhosa

Foi nesta terça-feira, 20 de fevereiro, que a TVI celebrou o 31º aniversário. A TVI emitiu um programa especial para este dia «Parabéns TVI», onde reuniram vários convidados, inclusive ex-concorrentes de vários reality shows.

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, esteve presente no programa juntamente com outros vencedores, nomeadamente Elisabete Moutinho, vencedora da quinta edição da «Casa dos Segredos».

Após o programa, Francisco Monteiro recorreu às redes sociais onde partilhou uma fotografia com um bebé ao colo! O exconcorrente mostra-se sorridente na imagem com a pequena Valentina, filha de Elisabete Moutinho.

«Parabéns aos pais, porque, realmente, deu certo», começou por escrever Francisco Monteiro, na descrição da imagem. «Pequerrucha mais amorosa», elogiou

