Francisco Monteiro revela o que o levou a desistir do Big Brother! Saiba tudo aqui

Esta segunda-feira, 29 de janeiro, durante a emissão especial com Cláudio Ramos, Francisco Monteiro decidiu desistir do jogo. O concorrente justificou-se aos colegas: «Desta vez não havia mesmo nada a fazer (...) vou tentar viver a minha vida desta vez, está na altura de dar um passo atrás porque neste momento não me sinto minimamente feliz».

O concorrente desabou em lágrimas ao ouvir as palavras dos colegas, que também não contiveram a emoção. A desistência de Francisco Monteiro não deixou ninguém indiferente, dentro e fora da casa. Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à decisão do vencedor do Big Brother 2023.

No «Dois às 10» desta segunda-feira, 30 de janeiro, Francisco Monteiro esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e revelou as razões que o levaram a desistir do programa.

«É impossível repetir momentos, eu adorei a minha casa. Era bom viver todos os dias aquilo e aqui era exatamente o contrário, era uma provação todos os dias. Eu sentia-me consumido por aquilo. Já não estava bem…», começou por explicar

«Queria muito provar que se ganha uma vez e pode-se ganhar duas (…) Entrei com esse objetivo, mas já não valia aquilo já não tinha o valor total para mim», confessou. «Ganhar já não valia de nada para mim (…) Quando perdi o propósito, eu só tinha de sair», concluiu.

Dentro da casa, Francisco Monteiro e Miguel Vicente viveram momentos de grande tensão. «Eu não tenho de conviver com aquilo, são limites que para mim são ultrapassados todos os dias (…) Quando as pessoas veem as adjetivações, é porque eu já estou ali no meu limite», recordou.

Francisco Monteiro emocionou-se ao assistir às reações dos colegas à sua desistência. Lavado em lágrimas, o convidado confessou: «Acabo por sair com uma admiração deles todos que é generalizada (…) Isso é o mais importante».