Dia difícil para Márcia Soares? Convidada mostra-se triste e Francisco Monteiro tenta animá-la

«Quarto do amor». Big Brother prepara surpresa a Márcia e Francisco Monteiro

Márcia Soares entrou no passado domingo no «Big Brother – Desafio Final» como observadora convidada do Big Brother e desde essa altura que se tem mostrado bastante animada e próxima de Francisco Monteiro.

Contudo, esta sexta-feira o dia parece não ter corrido da melhor forma para a terceira classificada do «Big Brother 2023». Depois de ter sido presenteada com um lanche a dois no restaurante da casa, na companhia de Francisco, Márcia regressou a meio de uma dinâmica e sem o amigo especial.

Depois voltou a ausentar-se, com os colegas a comentarem que estaria no confessionário, em conjunto com Francisco. Quando regressaram, os dois mostraram-se em silêncio e de cara fechada, sem dar qualquer informação.

Os colegas perguntaram se Márcia estava bem e ela tentou desvalorizar, mas a verdade é que se manteve mais calada e de semblante carregado durante o resto da noite. Francisco tentou animar a amiga especial por diversas vezes, mas sem grande sucesso.

Antes do jantar, na esfera, Francisco perguntou se Márcia queria «colinho», mas ela recusou. Depois disso, o concorrente questionou se Márcia estaria chateada com ele, mas ela disse apenas que estava «cansada» e pediu «festinhas» a Francisco.

Já ao fim da noite, a convidada assumiu estar «destruída» e Francisco Monteiro tentou animá-la e envolvê-la nas brincadeiras, tal como nos habituou ao longo da semana. «Estás melhor?», perguntou Francisco e Márcia consentiu. Depois o vencedor do BB2023 atirou-se para cima da amiga, enchendo-a de mimos.