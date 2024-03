Jéssica Galhofas e Francisco Vale partilham «novidade muito especial». Saiba tudo aqui!

Jéssica Galhofas e Francisco Vale deram que falar no «Big Brother 2023», onde começou uma história de amor entre ambos os concorrentes. Cá fora, o casal celebrou dois meses de namoro no mês passado. Numa declaração de amor, Jéssica Galhofas escreveu: «Hoje, 2 meses de namoro, tá certo que faz pouco tempo, mas foram os melhores meses da minha vida, podes ter a certeza. Dois meses que para mim pareceu muito mais que isso, e ao mesmo tempo, é muito pouco.»

Na publicação, Jéssica Galhofas acrescentou ainda: «Eu quero muito mais do que apenas dois meses ao teu lado, eu quero 60 segundos por hora, 24 horas por dias, 30 dias por mês, 12 meses por ano, e os longos anos de vida que ainda teremos. Olha, em partes pode ser “exagerado” para alguns o tempo que estamos juntos, mas o importante somos nós.» A ex-concorrente do «Desafio Final» terminou ao afirmar o seu amor pelo companheiro: «Engraçado como eu te amo né? Amo-te o suficiente pra saber que, a partir de agora, eu só te quero a ti e ninguém mais (...) Amo te Francisco Vale.» Veja aqui a publicação emocionante:

Ontem, o casal revelou que tinha uma importante revelação para partilhar com o público através deste story:

Jéssica Galhofas e Francisco Vale revelaram, em direto das redes sociais, que vão fazer um encontro com os fãs! O convívio será no dia 20 de Abril, no Porto. As inscrições para o evento serão abertas no dia 20 de março. Fique atento!