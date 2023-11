Discussões na casa geraram polémica! Chegou a hora do «Tira-Teimas» entre os concorrentes. Saiba tudo

Após verem mais imagens, Zé Pedro diz o que acha do jogo de Monteiro e este contrapõe: «Vou apresentar os factos»

Ao longo das últimas semanas, várias discussões têm acontecido na casa mais vigiada do País, especialmente entre Francisco Monteiro e Zé Pedro; Joana Sobral e Hugo Andrade.

Tudo começou durante uma tarde, quando o Big Brother reuniu os concorrentes para falarem de um assunto polémico que estava a acontecer: Francisco Vale fez o som de «cuspidela» a Márcia. Enquanto debatiam o assunto, Zé Pedro chamou de «atrasado mental» a Francisco Vale devido à sua atitude.

Após esta situação, Francisco Monteiro esteve à conversa com Francisco Vale enquanto ouvia de um fundo uma conversa entre Zé Pedro com outros concorrentes. Monteiro passou-se e provocou o colega, até ao ponto de se dirigir a Zé Pedro e de ter sido impedido pelos concorrentes. Ao longo do resto da semana, Francisco Monteiro e Zé Pedro Rocha continuaram em vários conflitos.

Para além destes vários conflitos, Hugo Andrade e Joana Sobral também estiveram em desentendimento e gerou muita discussão entre os dois, tendo Hugo afirmado que a concorrente o irritava constantemente.

Nesta noite de gala, os concorrentes tiveram num frente-a-frente para meterem «os pontos nos i’s». Começou com o primeiro Tira-Teimas entre Francisco Monteiro e Zé Pedro Rocha. Os dois concorrentes assistiram a imagens da semana e estiveram em debate aceso sobre o assunto. Veja aqui:

De seguida, Cristina Ferreira lançou o segundo Tira-Teimas: entre Hugo e Joana. Na sala, os concorrentes estiveram a assistir a imagens dos dois concorrentes da semana. Hugo frisou que a concorrente o irrita constantemente. Joana ripostou que «É muito fácil acusar os outros quando se faz a mesma coisa». Veja tudo aqui: