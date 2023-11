EXCLUSIVO: Casamento para breve? Namorado de Hugo Andrade esclarece tudo! Veja aqui

EXCLUSIVO: Namorado de Hugo Andrade reage à prestação do concorrente no Big Brother! Veja aqui

João Múrias, namorado de Hugo Andrade, esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira, e mostrou-se orgulhoso da postura do companheiro no jogo: «Está a ser ele próprio, está a ser exatamente aquilo que é cá fora», garantiu.

É um fã assumido de ‘reality shows’ e confessa que antes da entrada de Hugo na casa não definiram nenhuma estratégia. «Acho que quanto menos estratégia se tiver nestes jogos, mais longe se vai», explicou.

Na gala de passado domingo, 5 de novembro, foi a vez de Hugo revelar a sua «Curva da Vida» e de ficarmos a conhecer um bocadinho mais da história do concorrente. João esteve presente na gala e descreve o momento como «libertador».

«Ele sente-se sempre bem quando diz aquilo que lhe vai ‘lá dentro’ (…) A verdade é libertadora e eu senti-o livre porque é isso que ele é», revelou.

João aproveitou para revelar a sua «versão» da história do inicio do namoro com o concorrente.

«Ele está sempre a dizer que eu estive muito ‘caidinho’ por ele… Calma! Ele andou aqui muito, muito tempo atrás», esclareceu.

Durante a gala, João Múrias conversou com Cristina Ferreira e falou da possibilidade de existir um casamento para breve.

«O Hugo já me fez essa pergunta, eu disse que sim, mas depois ele disse que estava com os copos», revelou.

Veja o vídeo!