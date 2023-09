Iury Mellany já conheceu a afilhada: Veja o momento carinhoso revelado por Sandrina Pratas!

Iury Mellany, ex-concorrente do «Big Brother», é madrinha da filha da também ex-concorrente, Sandrina Pratas, a pequena Ariel.

Como vivem longe uma da outra, só agora, mais de um mês após o nascimento, é que Iury conseguiu conhecer presencialmente a bebé.

Nas stories do Instagram, Sandrina Pratas mostrou um momento carinhoso entre as duas: «Hoje a madrinha acordou com ela», escreveu na legenda do Instagram.

No vídeo, Iury mostra-se a dar o biberão à pequena Ariel, num momento de grande carinho e cumplicidade. Veja o vídeo em cima!