Francisco Vale e Jéssica Galhofas revelam como está a ser a vida fora do BB: «O que não houve entre nós foi distância…»

Jéssica Galhofas desistiu do Big Brother - Desafio Final. Esta decisão deixou todos em «choque». Na gala do passado domingo, 28 de janeiro, a ex-concorrente explicou os motivos da sua saída e mostrou-se confiante com a sua decisão: «Arrependida não estou, de todo», garantiu. Saiba tudo aqui!

Francisco Vale acompanhou Jéssica Galhofas à gala e reagiu à decisão da companheira:

Recorde-se que o casal se apaixonou no Big Brother 2023, em que ambos participaram como concorrentes e, desde então, nunca mais se largaram. Em entrevista exclusiva ao Digital da TVI, o casal revelou como está a ser a vida fora da casa mais vigiada do país e explicaram como estão a lidar com a distância.

«O que não houve até agora foi distância entre nós, andamos sempre juntos», brincou Francisco Vale

«Onde quer que estejamos, vamos estar sempre juntos, seja no Norte ou no centro», garantiu ainda.

Recorde-se que já no programa «Dois às 10», da TVI, Jéssica e Francisco Vale revelaram ainda que não estão a viver juntos, mas já estão a planear esse passo na relação.