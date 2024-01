Exclusivo! Francisco Vale revela o que ofereceu a Jéssica Galhofas no aniversário. Saiba tudo aqui

Jéssica Galhofas surpreendeu todos ao desistir do Big Brother – Desafio Final. Na gala do passado domingo, 28 de janeiro, a ex-concorrente explicou os motivos da sua saída e mostrou-se confiante com a sua decisão. «Arrependida não estou, de todo. O ambiente como aquilo está, o respeito que já não há… tenho a impressão de que eles se esqueceram o que é o respeito e a educação que os nossos pais nos deram. Estou um bocadinho chocada», explicou.

Recorde o momento da desistência de Jéssica Galhofas:

Francisco Vale também esteve presente na gala e reagiu à desistência da companheira: «Não estava à espera. A Jéssica não desiste de nada. Se desistiu, é porque realmente não estava bem, não se sentia bem. Tenho muito orgulho dela, é preciso coragem também para dizer ‘chega’ e vir embora», disse.

Jéssica Galhofas e Francisco Vale revelaram como está a ser a vida fora da casa mais vigiada do país e garantiram que estão focados no futuro da relação. «Para já estamos a desfocar um pouco do que é o Big Brother e focar-nos na nossa relação e no que realmente queremos, nos projetos que temos para o futuro», adiantou Francisco Vale.

Na semana passada, Jéssica Galhfoas assinalou o seu 26º aniversário. «Correu muito bem, estive muito feliz, tive as pessoas que mais gosto presentes»

«Foi uma festa muito linda, adorei!», revelou ainda.

Jéssica Galhofas acabou por revelar o presente que Francisco Vale lhe ofereceu, neste que é o primeiro aniversário que celebram juntos. «Ofereceu-me um urso grande! No Big Brother tinham-me oferecido um ursinho com a cara dele e eu disse ‘oh Big eu quero um Teddy bear’ e ele ofereceu-me um gigante, quase do meu tamanho!», contou Jéssica Galhofas entusiasmada.

«Isso foi só um dos presentes, ainda há alguns por receber», garantiu Francisco Vale.

Veja a imagem: