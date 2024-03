Em encontro inesperado, Joana Sobral partilha registo com ex-concorrente especial: «Um adeus bonito...»

Joana Sobral, partilhou esta manhã, 31 de março, uma fotografia no qual surge um ex-concorrente do Big Brother 2023, com quem construiu uma grande amizade.

Na imagem, pode ver-se Hugo Andrade a correr numa rua, enquanto Joana Sobral se encontra no interior de um automóvel.

«Um adeus bonito desde um carro», escreveu Joana Sobral, na legenda da imagem, acrescentando um emoji em forma de coração.

Veja ainda: