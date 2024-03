Márcia Soares e Joana Sobral em novo conflito: «Esta obsessão não é normal...»

Sensualidade e elegância! Veja o look escolhido por Márcia Soares para a estreia do Big Brother 2024

Joana voltou a falar com Márcia? E gostaria que a ex-amiga entrasse no Desafio Final?

Na rede social X, antigo Twitter, no dia 27 de março, sucedeu-se uma grande confusão entre as ex-concorrentes do «Big Brother 2023» Márcia Soares e Joana Sobral. Perceba aqui o mal entendido!

Márcia Soares decidiu expor uma seguidora, chamada Joana, esta quarta-feira, dia 27 de março, pedindo aos seguidores que a bloqueassem e a confusão foi imediata. Joana Sobral meteu-se e mostrou-se irritada com a situação e as afirmações proferidas por Márcia Soares sobre as «Joanas»: «“Bom dia para as Joanas Filipas desta vida. Posso lançar uma petição onde todos todinhos a bloqueamos? Só para perceber uma coisinha (...) Beijutas para esta fã encubada».

Joana Sobral não tardou a responder: «Opa desculpem, isto chega a ser ridículo. Esta obsessão não é normal» e Márcia Soares voltou a reagir noutra publicação: «“Caso alguma Joana desta vida fique com dúvidas (vejam tudo), beijutas. Para ver tudo é preciso carregar na imagem. Esta é de borla”, escreveu.

Relembre-se aqui de que as duas já tiveram outros conflitos.