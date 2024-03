Joana Sobral deixa mensagem especial em dia de aniversário de Francisco Monteiro

Francisco Monteiro celebra o seu 29º aniversário esta terça-feira, 19 de março. O vencedor do Big Brother 2023 tem recebido várias mensagens de felicitações e carinho pela data especial, inclusive de Márcia Soares.

Após a mensagem deixada por Márcia Soares, foi a vez de Joana Sobral assinalar o aniversário do amigo. A ex-concorrente do Big Brother 2023, classificada em 4º Lugar na final, partilhou dois momentos ao lado do seu amigo «Zaza», dentro da casa mais vigiada do País, desejando-lhe um feliz aniversário.

«Parabéns Zazinha. O melhor de toda a munda para ti, da Juuna», escreveu Joana Sobral na legenda das publicações.