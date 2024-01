Conheça João Monteiro, o popular irmão de Francisco Monteiro

Irmão de Francisco Monteiro capta todas as atenções! Veja as fotos mais badaladas do familiar

João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, é um dos familiares de concorrentes mais populares do momento. Francisco Monteiro, vencedor do último Big Brother, está de regresso à casa mais vigiada do País. Zaza regressou, este domingo, ao Desafio Final e com ele regressou o apoio do seu irmão.

Durante o BB23, João Monteiro esteve sempre a apoiar Francisco Monteiro, ora nas galas, ora nos programas da TVI.

João Monteiro, que protagonizou uma forte campanha de apoio ao irmão, tem 30 anos e partilha com o irmão o gosto pelo ténis. Aliás, João foi tenista profissional e tem mais de 40 mil seguidores na rede social Instagram.