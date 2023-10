Irmão de Francisco Monteiro capta todas as atenções! Veja as fotos mais badaladas do familiar

Há 3h e 17min

João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, apresentou-se em público na gala do Big Brother do passado Domingo e, desde então que tem captado todas as atenções

João Monteiro é irmão de Francisco Monteiro, um dos concorrentes que tem dado mais que falar na casa do Big Brother. O irmão de Zaza esteve presente na última gala do Big Brother, no passado domingo, dia 1 de outubro, e falou sobre a Curva da Vida do irmão.

Na passada quarta-feira, dia 3 de outubro, João Monteiro marcou presença também no programa Dois às 10, onde acabou por falar da prestação do irmão no jogo.

Esta semana, e depois de se ter apresentado em público, o irmão de Francisco Monteiro tem captadado todas as atenções para a sua página de Instagram, onde partilha vários momentos da sua vida, inclusive ligados ao ténis, uma paixão que partilha com o irmão, concorrente do Big Brother.

Percorra a galeria em cima e veja algumas das fotos partilhadas pelo irmão de Zaza!