Tensão máxima numa cadeira quente a escaldar: Ânimos exaltam-se e nada fica por dizer. Saiba tudo!

Savate explica tensão com Leandro: «Ele começa a dizer ‘vais-me bater’ (…) Tentaram pôr-me fora do jogo»

Os ânimos estão ao rubro no «Big Brother – Desafio Final» e animaram-se ainda mais com a entrada de Francisco Monteiro na casa mais vigiada do País, este domingo. A gala foi intensa e a cadeira quente não lhe ficou atrás, com muitos momentos de tensão e discussões.

Tudo começou com um bate-boca intenso entre Francisco Monteiro e Rafael Teixeira. Francisco assume que «ficou de olho» em Rafael: «Falou muito em mim (…) não compreendo as comparações com o Miguel».

Rafael não deixou Francisco sem resposta e a tensão aumentou na casa: «Se ele entrar a pés juntos comigo como eu senti vou ignorar», afirmou. Bruno Savate meteu-se na discussão e criticou Rafael: «És incoerente (…) foi uma cena tão ridícula e surreal».

Francisco e Rafael voltaram a envolver-se num bate-boca bastante aceso, por Rafael ter dito que Francisco era abafado por eles lá dentro: «Quando digo abafado é todo o impacto que tiveste na tua casa era, tudo o que se passou, foi porque era direcionado para ti e para a Márcia», disse Rafael.

«Como é lógico há aqui muitos outros conflitos em qual isso seria só mais um e não o foco», acrescentou Rafael. «Ou sejam, tu resumes aquilo que eu fiz a conflitos», respondeu Francisco. «Não, não foi conflitos, só não gostava de ti», rematou Rafael.

Depois disso, foi a vez de Francisco Monteiro e Miguel Vicente entrarem em confronto, isto porque Miguel pediu a Monteiro uma opinião sobre o jogo e ele acabou por falar do que pensa de si: «Tiraste os pés do chão, eras muito mais humilde», disse Francisco.

Esse assunto acabou por se dissipar e Bárbara Parada deixou claro a Miguel que não está a gostar do seu jogo. No meio da conversa chamou-lhe «querido» e Miguel não deixou escapar isso, azedando o clima: «Já fui o teu querido, já não sou», atirou o ex-namorado.

Num outro bate-boca, Bárbara arrasou Miguel, tecendo-lhe duras críticas: «Não gosto de falsos moralistas, mas é compreensível para quem tem 10 anos», provocou. Miguel respondeu, insinuando que Bárbara lhe atira «cascas de banana».

Depois disso, Bruno Savate voltou a entrar em confronto, desta vez com Miguel Vicente: «Não tenho medo de ti (...) precisas de um grupo (...) a tua autoestima não é assim tão alta», provocou o concorrente.

Miguel respondeu ao colega, dizendo que era fã de Bruno Savate e que com a sua entrada na casa ele tornou-se «uma desilusão». Savate acusou Miguel de uma «falta de frontalidade gigantesca» e picou-o: «Ajudo-te a fazer as malas se quiseres».

Houve ainda tempo para um debate aceso entre Jéssica Galhofas e Miguel Vicente. Jéssica começou por avisar o concorrente que não deve criticar os outros se tem «telhados de vidro», porque isso lhe «fica mal».

Depois, Jéssica disse ainda que não gostou que Miguel trouxesse o ex-concorrente e seu namorado, Francisco Vale para a conversa e criticasse o facto de Jéssica ter trazido a pulseira de Fábio Gonçalves para o jogo, para lhe entregar: «O que é que tu tens a ver com isso?», atirou.

A concorrente mostrou-se ainda bastante exaltada com Miguel, precisamente por continuar a comentar a sua relação com Francisco Vale, algo que não admite que façam: «Aqui nenhum homem vai fazer de mim o que quer que seja», afirmou emocionada.

Já no fim, para terminar o assunto da quezília de Rafael Teixeira, Miguel Vicente e Leandro com Bruno Savate, Rafael deixou bem claro em relação a este último: «Não falo mais para pessoas violentas, mal-educadas e que tratam mal as mulheres».