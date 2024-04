Crack, a violência infligida em frente ao filho e os sonhos por realizar: eis o testemunho impressionante de Leokádia Pombo

Na última gala do «Big Brother 2024», Leokádia Pombo abandonou a casa mais vigiada do país. Dentro da casa, deu a conhecer a sua curva de vida dramática, que agora foi aprofundada no programa «Goucha». Acreditava que a participação no Big Brother poderia ser uma ajuda, até porque gostava de desenvolver o seu negócio relacionado com a moda. Contudo, para entrar no programa, deixou o quarto onde estava a viver e agora está sem casa, sem dinheiro e com pouca esperança. O seu filho está a viver em Moçambique e e o seu sonho é trazê-lo para viver consigo em Portugal. No entanto, as coisas parecem estar a melhorar, pois segundo a nossa convidada, existe a hipótese de regressar ao trabalho e de voltar a casa através da ajuda de Manuel Luís Goucha.

Mas voltemos ao início da conversa, onde começamos por rever as imagens da curva de vida da ex-concorrente. Leokádia Pombo começa por recordar o facto de, muitas vezes, não ter 'nada para comer em casa', traçando um cenário de pobreza, fome e miséria logo nos seus primeiros anos de vida, tendo chegado a comer 'ratazanas' para sobreviver. Todavia, o maior pesadelo da sua vida só chega mais tarde, quando conhece o pai do seu filho. Dois anos após o conhecer, esta engravidou e as coisas pioraram. «Ele revoltou-se comigo, a relação começou a ficar mal... e depois ele começou a entrar nos maus caminhos da vida, começou a consumir drogas, começou a beber muito, até que começou a agredir-me fisicamente. Foi o pior pesadelo de sempre. Começou a usar o crack e a vender as coisas de casa por droga», revela. Emocionada, a ex-concorrente, recorda, ainda, o momento em que o seu filho viu o pai pela última vez.

No decurso da conversa, a concorrente expulsa pelos portugueses na última gala do «Big Brother 2024», entra mais em detalhes sobre a sua relação com o pai do seu filho, na qual «temeu pela sua vida». Leokádia Pombo revela que este mesmo companheiro chegou a agredi-la em frente ao filho de ambos, e que esta perdoava-o sempre. «Ele batia-me e eu perdoava sempre», revela, até ao ponto em que se apercebeu de que estaria a pôr a sua vida em risco e quis acabar com a situação. Ainda durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Leokádia Pombo foi surpreendida pela família, ficando em lágrimas, até porque está longe do filho: «O meu filho pergunta todos os dias se o posso ir buscar». Yannick vive com os avós em Moçambique e é o sonho da ex-concorrente ir buscá-lo e viver com ele em Portugal.

Veja tudo nos vídeos acima!