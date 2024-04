Sem 1 euro na carteira, Leokádia Pombo foi ajudada por dois apresentadores da TVI: «Tenho muita gratidão»

Leokádia Pombo, do Big Brother 2024, recorda violência doméstica: «Não me queria separar. Queria criar o meu filho com o pai»

Na última gala do «Big Brother 2024», Leokádia Pombo abandonou a casa mais vigiada do país. Dentro da casa, deu a conhecer a sua curva de vida dramática, que agora foi aprofundada no programa «Goucha». Acreditava que a participação no Big Brother poderia ser uma ajuda, até porque gostava de desenvolver o seu negócio de roupa. Contudo, para entrar no programa, deixou o quarto onde estava a viver e agora está sem casa, sem dinheiro e com pouca esperança. O seu filho está a viver em Moçambique e e o seu sonho é trazê-lo para viver consigo em Portugal.

No entanto, as coisas parecem estar a melhorar. Há a perspectiva de regressar ao trabalho e vai voltar a casa através da ajuda de Manuel Luís Goucha.

«Quero agradecer muito à produção e à TVI, porque graças à TVI e ao Goucha, eu consegui sítio para ficar estes dias todos... tenho muita gratidão por isso. Amanhã já me mudo para o meu quarto e espero conseguir o meu trabalho de volta. Quero muito me legalizar aqui e trazer o meu filho para cá», revela. Mas Manuel Luís Goucha não foi o único apresentador da TVI que ajudou a ex-concorrente. Também Cláudio Ramos não ficou indiferente à história de vida de Leokádia e prometeu oferecer-lhe uma máquina de costura, assim que esta estivesse instalada.

Ainda durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Leokádia Pombo foi surpreendida pela família, ficando em lágrimas, até porque está longe do filho: «O meu filho pergunta todos os dias se o posso ir buscar».

Atualmente com 12 anos, o filho de Leokádia está em Moçambique com os avós à espera que Leokádia consiga estabilizar a sua vida e conseguir legalizar-se no país, para que depois consiga ir buscar o filho de quem fala com muito orgulho. A ex-concorrente do Big Brother 2024 nasceu no seio de uma família muito pobre e numerosa em Moçambique. Com 10 irmãos e uma infância marcada miséria, a mesma revela: «Cheguei a comer ratazanas para matar a fome. Não me lembro de brincar, a minha vida era estudar e trabalhar».

