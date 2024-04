Longe do filho, Leokádia Pombo é surpreendida em direto: «Ainda não te consigo ir buscar»

No «Goucha», revemos a curva da vida dramática de Leokádia Pombo, ex-concorrente do Big Brother 2024. A nossa convidada recorda uma infância pobre e o facto de ter sido vítima de violência doméstica por parte do pai do filho. A ex-concorrente, emocionada, recorda a última vez que o filho viu o pai, quando esta decidiu fugir. A nossa convidada fala-nos do seu papel de mãe com bastantes desafios, visto que faltavam coisas em casa. Depois, Leokádia é surpreendida pelo seu filho que vive em Moçambique.