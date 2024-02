Mafalda Castro mostra “barriguinha” a crescer e derrete corações

Na sua conta de instagram, a apresentadora do diário do Big Brother partilhou com os seguidores uma fotografia do “lookinho do dia” na qual a barriga de grávida surge em grande destaque! Veja aqui.

Recorde-se de que foi no dia 26 de dezembro do ano passado que Mafalda anunciou que está grávida de um menino, fruto da relação com Rui Simões. O início da gravidez foi complicado, devido a um descolamento da placenta que a afastou dos ecrãs durante meses.

A apresentadora já regressou aos diários do Big Brother – Desafio Final, que estreou no dia 7 de janeiro. Grávida e com tudo a correr bem, Mafalda continua a encantar os espectadores.

