Após anunciar nova conquista, Márcia Soares mostra-se «muito feliz»: «Acaba por ser uma vitória»

Márcia Soares, a ex-concorrente do Big Brother 2023, é a nova embaixadora da marca "Tetley Tea Portugal".

A concorrente que ocupou o terceiro lugar no pódio do Big Brother 2023 é o novo rosto da marca de chás! Esta notícia foi anunciada, hoje, dia 6 de março, pela Agência de Comunicação que representa Márcia Soares.

Na publicação pode-se ler: "Márcia Soares oficialmente embaixadora Tetley Portugal! Nova campanha a chegar!". Veja a publicação, aqui:

Em declarações exclusivas à SELFIE, a terceira classificada do «Big Brother 2023» reagiu ao feito que acaba de conquistar: «Estou muito feliz com esta parceria da Tetley, porque o chá faz parte da minha vida e, na casa (do Big Brother) era uma companhia diária», recorda.

Márcia Soares fez ainda um agradecimento especial a quem sempre esteve do seu lado: «Os fãs pediram muito para que tivesse uma parceria com os chás e acaba por ser uma vitória de todos. Estou muito feliz.»