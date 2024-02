Márcia Soares atualiza relação com Francisco Monteiro: «O Francisco faz parte da minha vida». Saiba tudo

Márcia Soares sobre Francisco Monteiro: «Assustava-me estar com ele lá, porque ficamos com as coisas indefinidas»

Márcia Soares decidiu não ficar como concorrente do Big Brother: «A vida está cá fora»

Márcia Soares esteve esta manhã, de quinta-feira, no Dois às 10, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua passagem pelo Big Brother – Desafio Final, enquanto convidada.

Depois de ter recusado tornar-se concorrente do Big Brother – Desafio Final, Márcia Soares foi questionada por Cristina Ferreira: «Porque é que não quis ser concorrente?!». A ex-concorrente do Big Brother 2023 afirmou: «Fui à busca de um sentimento, alguma coisa que eu deixei ali na minha edição e não encontrei».

Márcia afirmou que não se identificou com o ambiente e, por isso, preferiu não se manter na casa. Márcia Soares acrescentou: «Não é aquilo que me ia realizar neste momento». A ex-concorrente do Big Brother 2023 explico que, atualmente, está focada na sua vida profissional e que essa foi uma das razões que a levou a tomar a decisão de não se tornar concorrente.

Sobre Francisco Monteiro, Márcia Soares afirmou que, quando entrou na casa, a assustou o facto de este estar lá, tendo em conta todos os desentendimentos que tiveram dentro da casa do Big Brother 2023. «De um lado assustava-me estar sem ele, mas também me assustava estar com ele lá», explicou.

Acerca da atual relação com o vencedor do Big Brother 2023, a jovem afirmou: «O futuro a Deus pertence», não adiantando pormenores da relação entre os dois atualmente. Ainda assim, Márcia Soares deixou claro: «Eu vou ter sempre um carinho muito grande pelo Francisco». Sobre o que viveram recentemente juntos na casa, Márcia Soares afirmou: «Viu-se que realmente eu gosto do Francisco». «O Francisco faz parte da minha vida», rematou Márcia Soares.

Márcia Soares falou ainda sobre a desistência de Francisco Monteiro do Big Brother – Desafio Final. «Foi um ato de muita coragem. Admirei-o muito por isso», afirmou.