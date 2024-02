Márcia Soares e Francisco Monteiro apanhados agarradinhos, antes das câmaras se ligarem

Francisco Monteiro e Márcia Soares firam convidados do Extra deste sábado e estiveram no estúdio da TVI a comentar os últimos acontecimentos do Big Brother – Desafio Final, ao lado dos comentadores Pedro Crispim e Teresa Silva. O programa iniciou e foi visível que os dois continuam a viver um momento de picardias, tal como nos habituaram quando estavam na casa mais vigiada do País.

Flávio Furtado, o apresentador do Extra, não perdeu a oportunidade e mostrou imagens inéditas e exclusivas dos dois captadas antes das câmaras se ligarem para o direto. Márcia Soares e Francisco Monteiro aparecem muito juntos a conversarem um com o outro.

Márcia confidenciou que os dois tinham dado um abraço «para dar força um ao outro». Confrontados com a brincadeira com as imagens dos dois bem juntinhos, Márcia exclamou: «Ai eu não acredito nisto!».

