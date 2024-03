O fã mais especial de Maria Botelho Moniz não perdeu a grande estreia. Veja a foto mais amorosa do dia

Maria Botelho Moniz esteve afastada dos ecrãs durante vários meses devido à licença de maternidade. A apresentadora foi mãe pela primeira vez em novembro de 2023. Vicente é fruto do amor entre a apresentadora e o piloto Pedro Bianchi Prata.

A apresentadora regressou aos ecrãs da TVI e é agora apresentadora de um programa especial «Big Brother – A escolha».

Foi nesta segunda-feira, 18 de março, que marcou o regresso ao ativo e contou com a companhia especial do filho em estúdio. Maria Botelho Moniz fez questão de registar o momento com uma fotografia do carrinho do bebé junto do cenário do programa.

