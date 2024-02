Nova desistência? Após momento tenso, Miguel Vicente comunica decisão: «Estive a conversar com o Big...»

Miguel Vicente reage a comunicado do Big Brother sobre incidente com Savate: «Hoje abandono o programa»

Os ânimos na casa estão ao rubro desde esta quinta-feira, após um momento de grande tensão protagonizado por Bruno Savate e Miguel Vicente. O Big Brother foi obrigado a intervir e tomou a decisão de nomear diretamente os dois concorrentes, levando Miguel a ameaçar desistir.

Ao fim da noite, já mais calmo, Miguel Vicente anunciou aos colegas a sua decisão na cadeira quente: «Já houve outras situações parecidas com as minhas e essa tomada de posição podia ter sido tomada mais cedo. Nesse aspeto, acho bastante injusto, daí eu ter querido sair agora, mas depois estive ali a conversar com o Big Brother um bocadinho e refleti», afirmou.

«Quando o Bruno diz ‘tenho que me ir embora’, nunca pensei que ele estivesse a falar a sério, no momento em que lhe saltou a tampa e quase fazia uma asneira, aí sim vi que o Bruno partiu para uma ação que quase gerou algo muito desagradável e se eu não tivesse dado um passo atrás, secalhar tinha levado uma solha. Ainda bem que eu dei um passo atrás e que o Carlos interveio», sublinhou.

Miguel rematou: «Dito isto, mais uma vez digo que esta tomada de decisão do Big Brother foi uma injustiça, pelo menos ter sido tomada agora e eu estando nomeado. Mas pronto, eu não sou de atirar ao chão, estive a conversar com o Big Brother e a refletir e pelo menos vou até haver sangue na guelra. Não sei se sou ganhar ou não, mas vou tentar até à última».

Recorde-se que o Big Brother é soberano e está sempre atento a tudo o que se passa na casa mais vigiada do País. Por esse motivo, esta quinta-feira não deixou passar em branco o confronto que aconteceu entre Bruno Savate e Miguel Vicente e pronunciou-se sobre o assunto.

No Especial conduzido por Cláudio Ramos, o anfitrião dirigiu-se aos concorrentes: «Na minha casa sou eu quem dita as regras e as regras são claras e do conhecimento de todos desde o primeiro dia. Os concorrentes são convidados por mim para viverem esta aventura de forma intensa e apaixonada, mas sempre de forma responsável e respeitosa», afirmou.

«Dentro da minha casa não aceito nenhum tipo de violência e quando falo em violência, não me refiro apenas à física. A violência psicológica é igualmente grave, ate porque nem sempre é facilmente quantificável e deixa marcas tão ou mais profundas do que a física. Ambas são inaceitáveis em qualquer circunstância e eu não compactua com elas», acrescentou.

O soberano continuou: «Durante a tarde de hoje, o Miguel e o Savate protagonizaram um momento que eu condeno e não quero ver repetido na minha casa. Recordo que no domingo eu fiz um aviso sério, hoje faço um aviso definitivo».

«Se algum de vocês, qualquer um, pisar os limites da agressão psicológica ou estiver no limiar da agressão física, eu vou tomar medidas definitivas e irreversíveis. Hoje tenho a informar-vos que estão ambos, Bruno Savate e Miguel Vicente, nomeados já para a próxima semana», anunciou.

O Big Brother avisou ainda: «Que este castigo sirva de exemplo para todos vocês e que marque definitivamente uma viragem neste jogo. Eu enalteço a competição aguerrida, a vontade de vencer, mas sempre, sempre, com respeito pelo próximo. Aqui dentro não vale tudo, como espero que na vida lá fora também não valha. Disse».

Antes deste anúncio, houve também tempo para as reações dos intervenientes e também dos outros concorrentes. Bruno Savate pediu desculpa aos espectadores e explicou que foi um acumular de situações e a semana no exterior não ajuda. «O saco vai enchendo e o meu rebentou», disse.

Já Miguel Vicente disse que o pai - que faz amos hoje - ficou triste com o sucedido e explicou: «Quando o Bruno começou com o tom de ironia, não o levei a sério. Se visse que o bruno estava num registo em que passava a linha não o tinha feito. Foi um momento que deixou a casa muito instável», afirmou.

Em causa, lembre-se, está uma situação que aconteceu no decorrer de uma dinâmica em que os concorrentes ouviam frases e comentavam se estavam de acordo com elas ou contra, posicionando-se nesse sentido.

A certa altura, Bruno Savate comentava uma das frases - «O Rafael é o eco do Miguel», mostrando-se de acordo com ela - quando Miguel Vicente saiu da sua posição, pondo-se ao lado de Savate, que não gostou.

«Só vou falar quando a pessoa se puser no lugar dela, senão recuso-me, deixo de participar no Big Brother», disse Savate. «Acaba para mim o Big Brother neste momento. Se o Big Brother não tomar uma atitude, para mim isto acaba», acrescentou.

Apesar de vários pedidos dos colegas e das intervenções do Big Brother, Miguel Vicente não voltou ao seu lugar, mantendo-se ao lado de Savate e o nortenho mostrou ter atingido o seu limite.

«Big abra-me a porta que eu vou-me embora, vou desistir do jogo», afirmou Bruno Savate indo em direção à porta da zona de perigo. O anfitrião pediu que ele se acalmasse, mas sem sucesso.

«Abra-me a porta já, para eu não lhe dar...», respondeu Savate exaltado, dirigindo-se a Miguel Vicente e sendo de imediato separado pelos colegas, que se viram obrigados a intervir na discussão, para que não tomasse outras proporções.

Depois disso, a porta da zona de perigo abriu-se e Bruno Savate entrou rumo ao confessionário do anexo, deixando tudo e todos em choque total, sobretudo Miguel Vicente: «Estou a tremer (...) achei que ia levar uma solha», afirmou espantado.