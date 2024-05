Após decisão de Panelo, Catarina Miranda e Margarida Castro entram em confronto aceso!

No Big Brother, Margarida partilha que ficou sentida com a reação da Catarina, pois se fosse a amiga a ler a carta teria ficado feliz por ela. Acrescenta ainda que está com a Catarina desde o primeiro dia, ao contrário do que a chef disse. Exaltada, a Catarina reforça que a Margarida não é a pessoa mais leal da casa. No confessionário, a chef afirma que o Daniel e a Margarida não confiam um no outro e é tudo jogo. De volta à sala, as duas concorrentes desentendem-se em frente ao grupo como nunca fizeram antes.