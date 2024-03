Em lágrimas, Ana Barbosa pede desculpa a Cristina Ferreira: «Disse uma coisa que não devia ter dito»

Ana Barbosa, terceira classificada da última edição do «Big Brother - Desafio Final», esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre a sua passagem pelo programa e ainda sobre alguns temas da sua vida pessoal. Quando questionada sobre o estado do casamento com o companheiro, Ricardo, Ana Barbosa confirmou os rumores de que ambos teriam passado uma fase menos fácil. «Houve uma altura em que não estivemos muito bem (…) foi a adaptação a Portugal», recordou Barbosa sobre o regresso de ambos, que voltaram da Suíça, onde viviam antes da participação na edição de 2021 do «Big Brother».

«Houve uma altura em que não estive bem (…) disse coisas que não me ficaram bem», continuou a a dizer Ana Barbosa, agora de lágrimas nos olhos e a controlar o choro. Manuel Luís Goucha acreditou que ainda estaria a falar do relacionamento, mas Barbosa esclareceu que o tema agora era outro. «Nessa altura eu fiz coisas que não devia ter feito…. Extra-casal», começou por explicar. «Disse uma coisa da Cristina Ferreira que não devia ter dito», acabou por esclarecer Ana Barbosa. «Houve uma coisa que não gostei, disse e foi muito deturpado». O apresentador acalmou-a e disse que ambas terão oportunidade de se resolver em breve.