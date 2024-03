Inês Simões em lágrimas ao homenagear Nuno Graciano: «Foi uma pessoa muito especial»

Durante o TVI Extra emitido na última terça-feira, dia 19 de março, os comentadores presentes recordaram e homenagearam o ex-colega Nuno Graciano, através de uma publicação que um dos filhos do apresentador fez no dia do pai.

Inês Simões, Bruno de Carvalho, Helena Isabel, António Bravo e até o apresentador, Flávo Furtado aproveitaram o momento para recordar o colega que tanto estimam. «Quando as pessoas partem, vivem sempre em nós», afirma Inês Simões dando o exemplo da sua avó que partiu quando era muito nova. «Enquanto nos lembrarmos das pessoas, elas vivem em nós», acrescentou ainda de lágrimas nos olhos.