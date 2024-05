Renata Andrade revela o que o pai lhe disse quando descobriu a sua bissexualidade: "se não acabares com isso a bem, eu acabo a mal"

Renata Andrade esteve no Goucha na passada quinta-feira, dia 23 de Maio e revelou detalhes sobre o seu passado.

Aos 14 anos descobriu a sua bissexualidade quando passou a olhar para as raparigas, da mesma forma que olhava para os rapazes. Nesta altura, "uma rapariga adolescente pensa em muita coisa" e "tinha curiosidade", revela a ex-concorrente.

Esta descoberta foi, para Renata, muito natural, na medida em que sempre se deu com pessoas amigas de mente muito aberta e a a própria sentia que era algo totalmente normal.

A ex-concorrente sempre teve uma relação muito aberta com a mãe e contava-lhe tudo. Aos 14 anos descobriu a sua bissexualidade, mas foi com 19 que teve a sua primeira relação com uma rapariga.

Apesar de a mãe saber de tudo, ao pai nunca contou nada. No entanto o pai confrontou-a. "O meu pai é muito inteligente e rapidamente percebeu que se passava alguma coisa". Ele sempre foi "muito rápido no pensamento". Quando Renata assumiu que estava a começar a ter sentimentos por uma rapariga, o pai disse-lhe que aquilo "era um grito que revolta para chamar a atenção". "Se não acabares com isso a bem, eu acabo a mal".

Um momento que foi doloroso para Renata Andrade que idolatrava o seu pai. Nesse momento, a ex-concorrente decidiu escrever uma carta ao pai e contar-lhe tudo. Para que ele pudesse entender de outra forma a filha que tinha.

Recorde o momento da saída de Renata Andrade do Big Brother e o reencontro com os pais.