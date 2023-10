Estes são os novos concorrentes do Big Brother! Saiba quem são e o que vêm dar ao jogo

A gala deste domingo do Big Brother ficou marcada pela entrada de novos concorrentes, que prometem mexer com o jogo e deixar os mais antigos de queixo caído com as suas visões.

Sílvia Silva, Diogo Trancoso e Anastasiya Bondar são os novos habitantes da casa mais vigiada do País. Com idades e origens diferentes, todos garantem estar preparados para tudo.

Sílvia Silva, tem 38 anos e vem do Cacém. É solicitadora por conta própria, mas antes já trabalhou em imobiliárias e numa empresa de TVDE. É casada há 22 anos e é mãe de duas filhas.

Inscreveu-se no Big Brother porque se diz «fascinada pela ideia de ir para o desconhecido». Considera-se uma pessoa de extremos, «ou gostam muito ou não gostam nada» dela, segundo a própria.

Sílvia garante ainda que é «das duras», é muito disciplinada e muito competitiva e por isso mesmo não deixa o jogo em mãos alheias. Para ela, «vale tudo» e os amigos «estão cá fora».

Diogo Trancoso, tem 27 anos e vem de Matosinhos. Ele é solteiro e filho único e segundo o próprio, é «teimoso, mimado e muito vaidoso».

A nível profissional, o Diogo sempre esteve ligado às vendas mas, recentemente, decidiu mudar de área. É barbeiro e ambiciona ter um negócio próprio.

Pratica ginásio todos os dias, considerando-se «uma pessoa apta e resistente”. Jogou futsal federado e gostava de ser piloto de fórmula 1.

Uma última curiosidade sobre o novo concorrente: O Diogo tem uma alimentação muito diferente do habitual: «Praticamente só como batatas fritas e sopa feita pela minha mãe».

Anastasiya Bondar, tem 25 anos e vive em Sintra. A Anastasiya nasceu na Ucrânia, é filha de mãe ucraniana e pai russo, mas veio para Portugal aos três anos com a mãe, em busca de uma vida melhor.

A sua vida mudou totalmente aos 17 anos, quando foi mãe solteira. Teve, segunda a própria, «uma adolescência um pouco rebelde».

A nível profissional, Anastasiya já trabalhou como empregada de mesa em vários locais, mas durante a pandemia decidiu ir para o Dubai, onde esteve quatro anos e onde conheceu o atual marido.

Recentemente regressou a Portugal e admite que uma das suas maiores dificuldades é estar calada. Considera-se «direta, sincera e por vezes bruta». Gosta de ser a melhor e não conhece o seu limite.

