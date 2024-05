Francisco Monteiro revela mudança na sua vida! Para o ajudar vai contar com a ajuda de um ex-concorrente do Big Brother

Francisco Monteiro, atual comentador do Big Brother 2024, já revelou por diversas vezes que se sente inseguro com a sua imagem e a sua forma física.

De entre elas, na entrevista que deu a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde revelou que odiava quando olhava ao espelho: «As pessoas adoram dizer que somos mais que um corpo, mas a maioria das vezes somos tratados como um pedaço de carne».

Hoje, dia 31 de maio, Francisco Monteiro anunciou que vai realizar uma transformação física nos próximos meses. Quem o vai ajudar vai ser um ex-concorrente do «Big Brother 2021», Rui Pinheiro. O ex-concorrente é personal trainer.

Na partilha, Francisco Monteiro fez uma colagem com duas fotos. Na primeira, podemos ver Francisco Monteiro em lágrimas. A acompanhar o registo pode-se ler: «Em cima sou eu a olhar para o estado que me deixei chegar».

No segundo registo, vemos uma foto do ex-concorrente há dois anos: «Faz hoje exatamente dois anos que tirei a fotografia de baixo. Imagino que muitos de vocês já conheçam o trabalho do Rui. Depois de me reunir com ele e perceber o excelente profissional que é tornou-se uma decisão lógica. Tenho a certeza que o resultado final será excelente».

Veja a foto, na galeria que preparamos para si: