André Silva sente-se colocado de parte pelo seu grupo: «Até que ponto é verdade que me estão a ajudar?»

No Big Brother, o André Silva continua a sentir-se colocado de parte pelo seu grupo e desabafa com o Arthur Almeida no jardim, dizendo que até chega a sentir-se alvo de chacota. O Arthur confirma que a maioria dos concorrentes sentem que o André é usado pelos colegas do seu grupo. Ao mesmo tempo, na sala, a Catarina comenta com o Daniel e a Margarida que a jogada de escolher o David como aliado em vez do André foi uma miséria. A chef acredita que o Daniel fez com que o André perdesse a sua voz no jogo oferecendo-a a David que, para ela, é um intruso no grupo. O líder responde que sabe muito bem o que está a fazer.