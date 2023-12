António Bravo sobre Vale e Jéssica: «Há toxicidade de um lado e de outro»

Hoje às 08:43

No Big Brother, António Bravo dá a sua opinião sobre as últimas discussões entre Francisco Vale e Jéssica Galhofas, o que o leva a duvidar do futuro do casal.

A .noite de festa termina na maior discussão entre Francisco Vale e Jéssica Galhofas. A relação de Jéssica e Francisco tem vindo a enfrentar uma fase complicada nos últimos dias de programa. Com discussões constantes e uma queixa persistente sobre a falta de comunicação entre os dois, chega a parecer que o fim poderá estar para breve (ou até mesmo já chegado).