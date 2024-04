Após deixar Fábio Caçador em risco de expulsão, Catarina Sampaio chora arrependida: «Estou envergonhada»

No Big Brother, na esfera, Catarina Sampaio questiona o Fábio o que é que ele sentiu e Fábio, depois de um longo silêncio, confessa que não sabe o que é que sentiu naquele momento quanto mais agora. Sampaio diz que, sendo assim, vai dizer o que ela sente. A concorrente confessa que não calculou a sua escolha como deve ser e explica como fez a sua escolha. Não podendo ir ela a nomeações, teria que ir o Fábio por ser um concorrente forte. Catarina confessa que ficou “longe” do que estava a acontecer e piorou quando disse “confia” (flashback item 03). Sampaio confessa que achou que os elementos do seu lado não os ia prejudicar mas foi burra, pois o João acabou por “carregar” em cima do David. Pelo menos, diz, o David foi inteligente e escolheu a Carolina com a nomeação direta. Assim, diz, estão todos equilibrados “e todos na chapa”. Catarina Sampaio acredita que Fábio seja salvo, mas fica triste porque, mais uma vez, isto só levanta o ego “de uma pessoa que é o que é”. Fábio confessa que não a conseguiu perceber e, revela, quando ouviu o seu nome ficou sem sangue. O concorrente afirma que tentou mesmo perceber a lógica do pensamento da Sampaio, mas não conseguiu. A isso, Catarina responde que foi “estúpida” e afirma que até pensou, mas o seu cérebro foi totalmente ao lado. Catarina acaba por dizer que se o arrependimento matasse já estava fora da casa. A concorrente confessa mesmo que não entendeu que seria para uma nomeação direta… e, diz, se tivesse a certeza que seria, escolheria qualquer um dos outros elementos. Fábio recorda uma conversa que teve com Sampaio há algumas semanas em que os dois referiram que não estavam a fazer jogo um com o outro. Passando para o dia de hoje, Fábio confessa que ficou mesmo a pensar no que é que ela estaria a fazer com ele. Sampaio questiona-o se ele acha que ela está a fazer jogo e Fábio demora a responder… ainda assim, diz que não, principalmente depois da conversa que tiveram agora. Fábio garante que vai proteger a Sampaio de todas as maneiras, formas e feitios. E, revela, sente que isso não aconteceu. Sampaio acaba por chorar e confessa-se bastante envergonhada. Fábio acaba por dar uns beijinhos à concorrente e garante que não está triste com ela.