David Maurício e Daniela já se beijaram debaixo dos lençóis? Catarina Miranda tem uma teoria

No Big Brother, o David foi eleito o Joker da casa, ou seja, o concorrente que se junta a alguém por conveniência. Assim sendo, deve saltar de grupo em grupo e recolher as melhores fofocas da casa. O João partilha que a certa altura do jogo, a Catarina e a Margarida serão inimigas. Já a Catarina, revela que o David e a Daniela trocaram beijos debaixo dos lençóis, algo que o Joker nega em confessionário. O Gabriel afirma que há uma mulher (Daniela) que condiciona o jogo do David. Por fim, a Daniela partilha com o Joker que estão a tentar afastá-la do seu “David Maurício” e confessa que não está a saber lidar.