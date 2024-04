Catarina Miranda guarda cabelo de João para fazer «amarração amorosa»? Assista ao momento insólito

No Big Brother, no jardim, a Margarida comenta com a Catarina que não percebe como é que as brincadeiras da chef com o João são mal vistas e as da Carolina com o Arthur não. Na sala, a Carolina está deitada e abraçada ao Arthur, algo que não passa despercebido à Catarina que não perde a oportunidade de ir contar a fofoca ao João. O concorrente tenta desvalorizar e, no confessionário, afirma que o intuito da Catarina é prejudicar a Carolina que está nomeada. De volta ao quarto, o João oferece um fio de cabelo branco à Catarina, que o guarda como se da sua vida se tratasse. Logo a seguir, a chef partilha com a Margarida, o Gabriel e o Daniel que quer fazer um feitiço para que ela e o João fiquem juntos. Termina dizendo que, juntamente com os seus aliados, devem expulsar os casais do jogo.