No «Dois às 10», o ex-concorrente do «Big Brother 2024» Arthur Almeida expulso na última Gala afirma que a concorrente Catarina Miranda parecia a sua avó, e assegura que ela não mexeu com ele. Arthur afirma que não se arrepende do beijo trocado com a concorrente Renata. Arthur Almeida revela que foi difícil lidar com a concorrente Margarida.