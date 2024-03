Bárbara Parada chora e lança fortes críticas a Érica: «É baixo nível, é reles!»

Há 2h e 29min

No Big Brother - Desafio Final, já no quarto, em lágrimas, a Bárbara mostra-se bastante transtornada por ter sido chamada de cobra e acusa a Érica de ser baixo nível e reles. Já na sala, a Noélia ataca a Érica acusando-a de estar a tentar denegrir a imagens dos colegas, no entanto, a madeirense garante ter ficado incomodada com a situação. De volta ao quarto, o Savate, o André e a Vina mostram-se do lado da Bárbara e na tentativa de a acalmar aconselham-na. No confessionário, a Bárbara garante ter cortado relações com a concorrente.