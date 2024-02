Há 2h e 13min

No Big Brother - Desafio Final, durante a emissão Especial, os concorrentes são confrontados com imagens de André Lopes e Débora Neves a conversar sobre a postura de Bruno Savate no jogo. O concorrente reage aos comentários dos colegas: «Só fala pelas costas (…) É a mais falsa!»