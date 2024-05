No Big Brother, na sala do líder, Panelo e os seus aliados avaliam os restantes concorrentes. A Catarina Miranda acredita que a Daniela e a Inês são as concorrentes mais perigosas do jogo que tudo fazem para chegar à final. O Alex Ferreira, o Fábio e o Arthur são considerados plantas e, no final decidem que a Inês é o alvo a abater no jogo.