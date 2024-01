Cristina Ferreira confronta Márcia Soares: «A Joana veio baralhar tudo entre vocês?»

Hoje às 12:07

No «Dois às 10», Márcia Soares, a terceira finalista do Big Brother, responde a questão de Cristina Ferreira. A concorrente responde também a questão de Cláudio Ramos sobre um alegado beijo que Joana Sobral deu a Francisco Monteiro após a gala final do Big Brother, em ambiente de festa entre os concorrentes. No final, a nossa convidada responde ainda a outra questão: «Quiseste muito dar um beijinho ao Francisco Monteiro?». Veja a reação de Márcia.